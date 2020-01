Relevan a Selene González como titular regional de la SEV, en Poza Rica

Tras ser relevada del cargo, Selene González Morgado ofreció despedida de sus funciones como delegada regional de la Secretaria de Educación de Veracruz en la vía pública y rechaza que la denuncia por uso indebido de firmas que fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado (FGE), desde octubre pasado, haya sido la causa.



A través de su cuenta personal de Facebook, Selene González Morgado, dio a conocer este miércoles que concluyó su período como delegada regional de la SEV y anexo imágenes cuando realizó el proceso de entrega recepción de su oficina, siendo ahora la maestra Melisa Hernández Pérez quien ocupe su lugar.



Esta mañana ofreció rueda de prensa precisamente en el acceso principal de su ex oficina, donde se pudo observar que no pudo ingresar y en la segunda planta, a través de una ventana, colocaron una cámara de video que antes no existía.



González Morgado dio un mensaje sobre sus logros y recalcando que cumplió con su compromiso de servir al magisterio, que solo son los maestros quienes pueden juzgar su desempeño.



“Me quiero despedir el día de hoy de manera oficial, de esta delegación regional, así como entre con la frente en alto, así quiero irme el día de hoy con la misma satisfacción con la que entré. Estoy segura que hicimos el mayor esfuerzo”.



Esta rueda de prensa la ex titular de la delegación la ofreció en la vía pública, pero con el llamado de supervisores escolares y responsables de diversas áreas del sector educativo de los niveles básico y media superior, a quienes se les había enviado invitación a despedir a la docente de su cargo, considerando que la ceremonia seria al interior de su ex oficina, enfatizando a cada momento que luchará por la base magisterial desde otras trincheras.



Pero la maestra Selene González Morgado, tras su mensaje, intentó evadir las preguntas de los medios de comunicación. Uno de los cuestionamientos inmediatos fue sobre el relevo del cargo que se realizó fuera de la dependencia y dijo que serán los docentes quienes la evaluarán sobre su persona.



“Es un cambio, viene una nueva administración queda como delegada una maestra de Papantla como delegada, la maestra Melisa Hernández, estará otro momento con ustedes presentándose. Pero una cosa si les digo, vamos a buscar la trinchera pertinente para seguir gestionando los cambios para la mejora educativa”.



No aceptó ni rechazó si había motivos de trasfondo en el relevo de su cargo, sin embargo, fue cuestionada sobre la denuncia que se presentó formalmente en la Fiscalía Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Poza Rica, bajo la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F3a/1732/2019, y se expone que fue por parte de una empleada que se desempeña como auxiliar administrativa de la Delegación Regional de la SEV.



Ella respondió que es un perfil falso de redes sociales que pretende desprestigiar su desempeño y que su trabajo fue transparente.



“Aclaro, con la transparencia que entre, con esa misma transparencia me voy el día de hoy, porque esa supuesta denuncia no tiene nada que ver con mi persona. Aquí no se recibió absolutamente nada. Mi persona es transparente, integra, lo es y lo será y nadie va a manchar un nombre que construí con trabajo, con mucho compromiso social”.



Cabe mencionar que la trabajadora de la oficina regional realizó una acusación en el mes de octubre del 2019, donde manifestó que Selene González Morgado, como entonces delegada regional, usó su nombre y firma en documentos oficiales y teme que esto le provoque problemas a su persona ya que desconoce cuáles son los fines.