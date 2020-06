Relleno de Poza Rica reinició labores tras clausura; concesionaria mantiene opacidad

La regidora comisionada en Limpia Pública del Ayuntamiento de Poza Rica, Gregoria Miguel Reyes, informó que la concesionaria del servicio de recolección de basura y responsable del manejo de residuos en el relleno sanitario Promotora Ambiental Sociedad Anónima (PASA), reinició actividades tras la clausura por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente.



No obstante, ni la empresa ni la dependencia han informado al Ayuntamiento al respecto.



A decir de la Edil, PASA está cometiendo diversas irregularidades, además de la opacidad en cuanto a la información que debe rendir al Gobierno de Poza Rica.



Aunque no detalló sobre las irregularidades detectadas, mencionó que trabaja para sustentar la información sobre las anomalías.



No obstante, Miguel Reyes reconoció que durante esta pandemia, con consentimiento del Ayuntamiento, el área de Servicios Generales ha tenido que apoyar a PASA, prestándoles los vehículos municipales con la recolección de residuos y se desconoce por qué la empresa, pese a que recibe el pago puntual, no ha mejorado su parque vehicular.



PASA tiene la concesión desde hace 12 años y le restan tres para concluir el contrato. No se conoce si la empresa ya cuenta con un predio para reubicar el relleno sanitario, del cual la regidora Gregoria Miguel Reyes considera que son varias atenuantes que le obliga a presentar en Cabildo la rescisión de contrato.