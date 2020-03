Remoción de Winckler es ilegal, asegura PAN

En la tribuna del Congreso del Estado, los diputados del PAN argumentaron como ilegal la separación del cargo a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General, por presuntamente incumplir los exámenes de control de confianza.



Aseguraron que se violó la presunción de inocencia, vaticinando que tal procedimiento no soportará el escrutinio jurídico que corresponde.



Durante su participación en la Sesión Extraordinaria, la legisladora María Josefina Gamboa Torales aseveró que se contraviene el propio acuerdo emitido el pasado 3 de septiembre, se viola una resolución vigente que establece la forma de remoción del Fiscal y hay un amparo aún sin resolverse en materia administrativa.



Detalló que el mismo Congreso, en el acuerdo de separación del año pasado, aprobó el inicio del procedimiento de remoción, no separación, sustentado en los términos que establecen, entre otros, los artículos 76 y 77 de la Constitución de Veracruz, marcando los procedimientos de juicio político y la declaración de procedencia.



La diputada añadió que, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación evadió conocer de fondo el proceso iniciado desde el 3 de septiembre, esto no significa que haya declarado la validez y legalidad de tal procedimiento.



“Apelo a las y los veracruzanos a que por lo menos vean lo que le está haciendo MORENA a las instituciones y lo que está haciendo en un momento tan doloroso para México y para Veracruz”, indicó con relación a la pandemia por coronavirus.



Asimismo, recordó que la justificación principal para retirar a Winckler Ortiz del cargo fue el incumplimiento de los exámenes de control de confianza pero desde el pasado 20 de enero, solicitó a la Mesa Directiva conocer los resultados de la fiscal encargada, Verónica Hernández Giadáns y le han sido negados.