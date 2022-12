Remodelación a escuela Benito Juárez, en Ixtaczoquitlán, podría cancelarse

El director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, advirtió que podría cancelarse el contrato para la remodelación y edificación de nuevos salones en la escuela Benito Juárez ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán.El funcionario recordó que tras la queja de los papás que se opusieron a la reubicación de la institución, se hizo una asamblea y se decidió que sólo se hará la remodelación que incluye la demolición de 8 salones al frente, pero ahora los paterfamilias se oponen al derribo.Indicó que los papás han propuesto que se amplíe la escuela hacia el edificio del preescolar aledaño, sin embargo el funcionario estatal explicó que no se puede invertir el recurso económico porque no hay escrituras a nombre de la escuela.El inmueble es del Ayuntamiento y se le tendría que hacer la petición al cabildo para que lo done, pero eso llevaría tiempo y se tendría que cancelar el contrato de obra.Por ello destacó que es necesario que a más tardar este mes los padres se pongan de acuerdo, para iniciar los trabajos que debieron haber empezado desde hace un par de semanas.La inversión que se haría alcanzaría los casi 9 millones de pesos.Es de resaltar que hace un par de semanas, la Sociedad de Padres de Familia convocaron a una reunión para tratar el tema y se les explicó que si se demuelen los salones del frente se quedarían también sin baños de manera temporal y deberían buscar donde recibir las clases.