Remover a Fiscal correspondería al Gobernador: Diputada

La remoción de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por los “errores” que ha cometido, corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo, dijo la diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, Anilú Ingram Vallines.Comentó que en lo personal ha señalado los protocolos “a modo” que se han implementado para maquillar las cifras de feminicidios y ha mostrado una dureza en torno a los temas que no están bien.Y si la Fiscal debe acudir al Congreso del Estado para dar una explicación sobre las investigaciones sobre los feminicidios y las desapariciones de mujeres, como representante popular, estará presente en la comparecencia.Sin embargo, agregó que la Fiscalía General del Estado participó en la elaboración de la “Iniciativa Montse”, que contempla una modificación al Código Penal de Veracruzparaincluir sanciones para las redes de protección sociales, incluidos padres, amigos y hermanos que encubran a una persona acusada de feminicidio.“En aras de ser congruente debo decir que la Fiscalía trabajó y aportó cosas interesantes pero es en la Iniciativa Monse, hay otro tipo de temas en donde no vemos un cambio”.La también coordinadora del grupo legislativo del PRI afirmó que su bancada siempre estará de lado de la ciudadanóia, atenta a lo que le inquiete, le duela y le lastime.“Si (la Fiscal) tiene que venir (al Congreso), tendrá que venir y nosotros estaremos presentes”.