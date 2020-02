Removieron a director del lustre por condicionar inscripciones y anomalías en cobros

El encargado de la Dirección en la preparatoria “Ilustre Instituto Veracruzano” de Boca Del Río, fue separado del cargo por irregularidades en cobros y condicionamiento de la inscripción de alumnos.



Debido a que en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se recibieron quejas por parte de padres de familia, se realizaron las indagaciones correspondientes y se corroboró que además del cobro de inscripción se condicionaba a los alumnos a un pago adicional.



En caso de que no se realizara, los datos de los inscritos no se subirían al sistema, explicaron padres de familia, quienes refirieron que les solicitaban un pago extra en efectivo de 532 pesos, mismo que se efectuaba al interior del plantel.



Derivado de las quejas, se realizó una supervisión en el Instituto, donde se constató que además de los rubros correspondientes a inscripción, cuota escolar, y apoyos educacionales establecidos en el Código Financiero del Estado de Veracruz, y lo correspondiente a libros de texto, adicionalmente se cobraba por alumno 500 pesos y a los alumnos de sexto semestre, otros 480 más, por concepto de graduación.



De dichos cobros no se encontró sustento por parte del patronato del plantel, motivo por el que se instruyó el proceso indagatorio en torno a las quejas.



Dadas las irregulares detectadas, desde el pasado viernes la secretaría decidió concluir el encargo de la Dirección del plantel del Ilustre Instituto Veracruzano.



Esto, con la finalidad de no violentar el derecho a la educación de los estudiantes y con la intención de privilegiar el interés superior de los jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, sostuvieron los padres de familia de los afectados.