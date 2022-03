Renovarán dirigencia de la Unidad de Riego de Cuitláhuac

A dos meses para que se lleve a cabo la elección para elegir al próximo presidente de la Unidad de Riego Alfredo V. Bonfil, el presidente de este organismo Tito Barbosa Malagón dijo no tener candidato y exclamó “aquí hay piso parejo para todos”.En ese sentido, expresó “no debo, ni puedo, no tengo línea para nadie de los aspirantes; aquí ganará el que tenga las mejores propuestas para los usuarios y sea la mejor opción para esta Unidad de Riego”, aclaró.Explicó que en este momento se lleva a cabo la elección de las 30 vocalías, donde ya concluyó la primera convocatoria e inició la segunda. “Cuando se haya elegido a todos los vocales; a partir de ahí me sujetaré a lo que ellos digan, porque empezarán los acuerdos para organizar las planillas, el registro y colores de las mismas de los candidatos, porque empezará ya oficialmente las campañas de los candidatos que buscarán la presidencia de este organismo, cuyas elecciones serán tentativamente el 15 de mayo”.Después de esta fecha, se efectuará la asamblea general, en la que contempla informe y entrega del cargo, evento que se realizará el próximo 29 de mayo; y ahí mismo se tomará la protesta al próximo presidente de la Unidad de Riego Alfredo V. Bonfil de Cuitláhuac.Comentó que hasta donde tiene conocimiento ya hay aspirantes y se habla de Beto Morales, Jacinto Ventura Camarillo, Ignacio Solís y Sergio Sánchez.Tito Barbosa expuso que desde que se hizo cargo de esta Unidad de Riego, se puso a trabajar, destrabó muchos problemas financieros para que continuara este organismo; gracias a la buen relación con los directivos del Ingenio Central Potrero.“El trabajo ahí está, sin mucho aspaviento, los resultados se han dado de acuerdo con los compromisos adquiridos en campaña”. Lo que si anunció es que habrá algunas sorpresas en su informe.Expuso que una de sus primeras obras fue el revestimiento del canal general, de ahí se continuó trabajando para la compra de una retroexcavadora, el entubamiento de 350 metros del agua que inicia en Trapiche Meza, de San Juan a Carrillo Puerto; esto es un proyecto de 1.700 metros para hacerlo en cuatro etapas.Esta primera etapa, consideró que es la punta de lanza para darle continuidad a esta obra porque con este entubamiento del agua, ya no se desperdicia y será mejor aprovechada para los usuarios de la zona baja y ya no se robarán el líquido que tanta falta hace para el cultivo del limón y caña de azúcar de esta zona.Destacó que lo más importante es que no se les pidió un sólo peso más para estas obras, el recurso salió de las cuotas de los usuarios, dinero que se aplicó de manera clara y transparente.Esto fue parte de la gestión que hizo este equipo de trabajo ante las dependencias de Gobierno Federal y del Estado, con el apoyo de la CONAGUA, apuntó.Lamentó que durante su administración, la pandemia del COVID-19 les haya pegado fuerte, como fue la pérdida de un miembro de su Comité, José Guadalupe Martínez. Pero dijo que así es la vida y hay que seguir adelante, por lo que expresó estar tranquilo y listo para rendir cuentas a los usuarios y les pidió que el día de las elecciones acudan a hacer valer su voto, que es un derecho como usuario de este organismo.Cabe mencionar que en la pasada elección, Tito Barbosa, con la planilla verde, ganó con 537 votos contra 476 de la planilla roja; sucediendo a Beto Morales.