Renuncia Secretaria del Trabajo de Veracruz, tras polémica por su hijo

El gobernador Cuitláhuac García anunció que la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Guadalupe Argüelles Lozano, presentó su renuncia al cargo, esto, luego de que su hijo fuera detenido en el municipio de Chicontepec el pasado lunes a bordo de un vehículo oficial en el que llevaba droga El mandatario informó que la Secretaría del Trabajo en Veracruz tendrá al frente a Diana Estela Aróstegui Carballo como nueva encargada de despacho.A través de un mensaje publicado por redes sociales, el mandatario afirmó que la renuncia de Guadalupe Argüelles fue por motivos personales.“El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui”, informó.Aróstegui, quien cuenta con una amplia y reconocida carrera en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, es licenciada en Contaduría y Derecho, además es Maestra en Criminología, Ciencias Penales y experta en el Sistema Penal Acusatorio.Dentro de su trayectoria administrativa podemos destacar que fue Presidenta del Colegio de Abogados de Acayucan, Consejera de la Judicatura del Poder Judicial, Consejera Electoral de Distrito y Defensora Pública.Cuenta con una especial cercanía con el mandatario, pues recordemos que en el periodo de transición (2018), formó parte del Comité de Recepción para el Gobierno, y hasta hace unos día se desempeñaba como Consejera Jurídica de Derechos Ciudadanos directamente en la Oficina del Gobernador.