Renuncian 8 integrantes del Comité Municipal del partido Unidad Ciudadana en Poza Riza

El delegado nacional del Frente de la Cuarta Transformación, Julio Castillo Nava, informó que al no conseguir registro en la agrupación política que pretendían realizaron una alianza con el partido Unidad Ciudadana, el cual dirige en el estado de Veracruz, la ex diputada Cinthya Lobato.



Fue ella quien les entregó el Comité Municipal para que se le formara la estructura y trabajar para dar a conocer al partido político.



Se realizaron acuerdos y promesas y ninguno de estos se ha cumplido y fue motivo para que ocho de los integrantes que formaron el comité municipal, con excepción del presidente Carlos Alberto López Chena que decidió continuar.



"Es un partido netamente familiar, ya que los esposos y tíos son quienes manejan al partido y también las prerrogativas porque nos comentan que no tendremos para el partido ni para el candidato."



Dijo que estas prerrogativas o recursos que se requieren para gastos electorales, se requiere para cubrir necesidades para que el partido logre darse a conocer por ser un partido nuevo.



"Nos dijeron que no tendríamos apoyo económico y por eso decidimos renunciar", expresó Julio Castillo Nava, quien advirtió que son seis meses que trabajaron para Unidad Ciudadana.



Por otra parte, les informaron que el partido sólo tiene candidatos únicos, por designación directa y registraron a Mario Vázquez, pero fueron informados que finalmente habría dos registros más, lo cual es parte de las promesas incumplidas.