Renuncié al PRI por recortes de Duarte a participaciones federales: Paul Martínez

A cuatro años de haber fungido como alcalde de Perote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Martínez Marié, rememora las causas que lo obligaron a renunciar al Tricolor: “fui el primer presidente municipal que levantó la mano para manifestar las inconformidades por la falta de presupuesto que recortaba el gobierno del estado”.



Entrevistado previo a su registro como aspirante a la candidatura a la diputación local por el distrito de Perote bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), recuerda que la decisión la tomó en octubre de 2016, al señalarlo mediáticamente de traidor por reclamar (al gobierno de Javier duarte) la falta de presupuesto para su municipio, provenientes de las participaciones federales.



“Nos habían quitado cerca de 50 millones de pesos y ese recurso no le estaba llegando a las arcas municipales de Perote; me sumé a las manifestaciones que en ese momento realizaban ayuntamientos de oposición, reclamando el dinero que no estaba llegando y que nos obligaban a detener obras que ya llevaban cierto avanza”, evocó.



Incluso, dijo, se presentó una denuncia ante lo que era la Procuraduría General de la República (PGR) en ese año, la cual rindió frutos y ese dinero fue resarcido dos años después en el 2018, mismo que se entregó a la actual administración y gracias a eso se pudo terminar importantes obras.



“Si yo no hubiera levantado la mano para denunciar eso, hubiera sido cómplice de un acto de corrupción; eso me costó que no pudiera militar más en el PRI, ya que al denunciar a mi propio partido me vieron como a un traidor; los medios me tacharon de traicionero y todos mis excompañeros priístas se sorprendieron que yo haya alzado la mano”, añadió.



“No podía quedarme callado; a mí me había puesto el pueblo de Perote, la votación lo había hecho el pueblo de Perote y más allá de los partidos, yo representaba al pueblo, más allá de las siglas, nunca he sido una persona que se case a un partido, que se aferre a un color, creo que los partidos son un medio y cuando tú ya estás gobernando te tienes que olvidar de las siglas y tienes que gobernar de manera equitativa”, acotó.



Solicita su registro al PT como aspirante a la candidatura a la diputación local por Perote



Al solicitar su registro como aspirante a la candidatura a la diputación por el distrito local de Perote al PT, destacó su convicción de ayudar a la gente que menos tiene, y si cuenta con el respaldo ciudadano de los ocho municipios que integran esta demarcación electoral proponer leyes que los beneficien en todos los aspectos.



Expresó que buscará ser un canal entre los ciudadanos y las autoridades estatales y federales, que actualmente no se tiene, pero sobre todo en él tendrán una voz para denunciar las injusticias que se comenten en su contra.



Destacó que las elecciones que se tendrán el próximo 6 de junio con muy importantes y trascendentales, la más grande de la historia (política) de nuestro país “y eso representa el poder darle el rumbo que requiere nuestro país, pues la intención que se tiene (de los gobiernos federal y estatal) de trabajar es buena.



Finalmente, dijo que participará en este proceso interno del PT a invitación de su amigo Vicente Aguilar, por lo que buscará ser su candidato y participar en esta contienda electoral, y de llegar al Congreso del Estado sumarse a las tareas que el gobierno de Cuitláhuac García está desarrollando para beneficio de todos los veracruzanos.