Reorganización de MORENA rumbo a elecciones debe priorizar la unidad y conciliación

Esteban Ramírez Zepeta, aspirante a la dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) respaldó el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por el que se aprueba la propuesta de organización en los estados que no cuentan con dirigencia partidista.



En este caso, el secretario del CEN de MORENA, tiene el carácter de responsable para integrar la Comisión estatal con las fuerzas políticas de Veracruz, y encabezará el trabajo político-electoral rumbo a las elecciones 2021, no obstante, debe conciliar de forma imparcial todos los intereses de los aspirantes a la dirigencia.



Por esta razón, solicitó se designe "a otra persona que no tenga intereses personales con grupos locales, para que su trabajo sea transparente" ya que está encomienda es de gran responsabilidad para con los militantes.



El líder morenista, destacó la presencia del presidente nacional del CEN MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien estará en el estado de Veracruz para el acompañamiento de los trabajos y consensos necesarios, con la finalidad de que realicen la unificación de las fuerzas políticas de MORENA en la entidad.



"Estoy seguro que el único camino es la unidad y el trabajo, por ello reafirmo mi firme determinación como aspirante a la Dirigencia Estatal de Morena Veracruz, de que la prioridad es demostrar con hechos a los veracruzanos que tenemos la madurez política y democrática para impulsar cambios verdaderos y consolidar el esfuerzo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador", sostuvo.



Externó que el partido no permitirá la intromisión de fuerzas externas que pretenden la división. "Por ello sostenemos nuestro ideal de lucha con lo que erradicamos la corrupción. Ser militante de MORENA es un privilegio que debemos conservar, cumpliendo al pueblo que confió en la cuarta transformación".



Por otro lado, cabe destacar que en Veracruz ya hay una comisión de 5 representantes de la militancia que se encargarán de los trabajos de cara a los próximos procesos electorales.