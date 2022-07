Reorganización de SEMAR no afectará operativos en Veracruz Puerto: Alcaldesa

Tras anunciarse los cambios en las sedes de las regiones navales, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, afirmó que no habrá repercusión en los operativos de seguridad implementados en la ciudad, en los que se coordinan con la Secretaría de Marina.A partir de este viernes, el puerto dejó de ocupar la Primera Región Naval para tomar la sede de la Tercera Región Naval."A nosotros nos acaban de informar de manera institucional el cambio. Vamos a seguir coordinándonos con la Marina de manera institucional como lo hemos hecho hasta ahora y con todas las fuerzas del orden, no nada más la Marina, sino con todas las fuerzas del orden, Federal, Estatal y Municipal, para seguir manteniendo la seguridad en Veracruz y en la zona conurbada”.La edil porteña aseguró que se mantendrán coordinados con las fuerzas federales para continuar colaborando como hasta ahora.“No, no representa ningún cambio, vamos a seguir como lo hemos llevado y vamos a seguir coordinados", insistió.Por el momento, no se le informó si habría modificaciones a la fuerza de tarea asignada para Veracruz.La finalidad de los cambios en las sedes navales es eficientar los recursos humanos y materiales que se han asignado a la Secretaría de Marina.