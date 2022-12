Reparar la Xalapa-Coatepec no acabará accidentes, “se van a mitigar”

En breve, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dará a conocer un proyecto que hará más segura la circulación por el bulevar Xalapa-Coatepec, adelantó el alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera.El edil manifestó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) ya tiene la instrucción de tomar cartas en el asunto.Aunque expuso que con las obras que se realizarán no se eliminarán los accidentes viales, sino habrá una reducción.“Seguramente muy pronto el Gobernador nos dará una excelente noticia para que esta problemática ya termine; con ello, solamente se van a mitigar los accidentes, no es para evitarlos”.Reconoció que cuando llueve y baja la neblina en la zona, es cuando se presentan los accidentes viales.Por ello, tanto elementos de la Dirección de Tránsito del Estado y de la Dirección Municipal de Tránsito de Coatepec activan el operativo Carrusel, con la finalidad de que los automovilistas reduzcan la velocidad.“Todo depende del clima, cuando empieza la brisa y llueve es cuando tenemos los accidentes y son muy frecuentes; prácticamente no hay día con lluvia que no haya percances”.Asimismo dijo que el Boulevard está iluminado, y solo en el punto de Río Sordo no hay luminarias, toda vez que con algunos accidentes se han caído los postes, sin embargo, agregó que el Ayuntamiento ya compró los postes que faltan y muy pronto está todo iluminado.