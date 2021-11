Repararemos daños en carretera Misantla-Martínez, garantiza Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que repararán el tramo carretero entre Misantla y Martínez de la Torre que fue afectado por las intensas lluvias, crecidas de ríos e inundaciones registradas ayer martes en esa zona de la Entidad.Aclaró que el daño a la vialidad no se trató de la caída de un puente, sino que se trató de una alcantarilla que se deslavó con el aumento del agua en el lugar."Es un tramo entre Misantla y Martínez de la Torre, donde a una alcantarilla la deslavó la corriente y se la llevó, no fue que se cayó un puente, no fue eso, sino que se deslavó una parte de la carretera, una alcantarilla que no fue suficiente para el paso del agua", indicó en entrevista.García Jiménez afirmó que ya hay un paso provisional y ya se está trabajando en el proyecto de reconstrucción para empezar a trabajar.Afirmó que desde antier estuvo en comunicación con las fuerzas de tarea tanto federales como estatales, para prepararse ante el temporal lluvioso que se esperaba."Inmediatamente coordinamos con las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Protección Civil (PC) y los municipios, estuvieron los de Protección Civil Municipal de Misantla, Martínez de la Torre, San Rafael, Nautla, pendientes también de Tenochtitlan", enumeró.El titular del Ejecutivo acotó que estuvieron monitoreando y atendiendo la emergencia por las inundaciones, que por fortuna, dijo, no pasó a mayores."Hoy mismo (miércoles) se sigue atendiendo, ya con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se sigue atendiendo el patrullaje y auxiliando", manifestó.El Mandatario estatal descartó que se realice un censo de afectaciones o personas damnificadas, precisando que no hubo más daños que el ocurrido con la alcantarilla."Fueron menores, solamente tenemos ése, el de la carretera", reiteró.