Reparten 450 kilos de mojarra fresca a familias vulnerables de Río Blanco y Nogales

A través de la Asociación “Orizaba Propone” (AOPAC), se entregaron 450 kilogramos de mojarras frescas donados por el restaurante "La Barra de Alvarado". Al tener este producto alimenticio a su disposición, la asociación lo entregó a familias más vulnerables de los municipios de Río Blanco y Nogales.



Debido a que el producto es perecedero, fue que se le dio agilidad a la repartición. De hecho con ayuda de los sacerdotes Helkyn Enríquez Báez, de la Parroquia El Sagrado Corazón de Río Blanco, y Marcos Palacios Cárdenas, de la parroquia de San Isidro Labrador en la congregación El Encinar, en el municipio de Nogales, se pudo realizar la entrega de este alimento a personas de escasos recursos.



La primera se dio el pasado viernes y la última este 6 de mayo, acción que provocó en las familias agradecimiento, pues en estos tiempos difíciles donde ha escaseado el trabajo y los recursos económicos incluso para poder satisfacer las necesidades básicas, llegó la entrega de este alimento.



De hecho la Asociación Orizaba Propone emitió un mensaje en el cual asegura que está comprometida en sumar esfuerzos para ayudar, pero sólo se logrará cuando la gente de buen corazón y con un alto sentimiento de responsabilidad dé el paso.



AOPAC reiteró que no descansa en el trabajo con las familias de los infantes del Programa de Niños con Cáncer y desde que se dio la cuarentena se han entregado despensas a los padres de familia que se presentan con su hijo a sus consultas y toman sus quimioterapias ambulatorias, es decir que cuando acuden a su cita se les da el apoyo para no provocar grupos de gente y guardar la sana distancia.



De igual forma esta asociación reconoció el trabajo del oncólogo pediatra Víctor Hugo Cabrera, quien no se ha separado de su trabajo y sigue atendiendo a los menores con cáncer en medio de esta contingencia, pues estos pequeños no pueden dejar a tomar sus quimioterapias ni dejar atrás sus protocolos dado que significaría poner en riesgo sus vidas.