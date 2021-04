Repartidores en moto aprovechan accidente para denunciar corrupción, en Boca del Río

En el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, hubo un percance entre unos repartidores en motocicleta y un carro particular, marca Honda, que acabó en un roce entre elementos de la policía municipal de Boca del Río con representantes de los medios de información y otros repartidores de comida que acusan a los uniformados de pedirles dinero a cambio que no les “echen” a los oficiales de Tránsito para que les quiten sus unidades.



Esto se dio la tarde del miércoles en el cruce de la avenida Tiburón y Salmón, de Costa de Oro, donde se había registrado un percance automovilístico y una persona estaba lesionada.



Al arribar al sitio las autoridades se percataron que se trataba de la colisión entre un automóvil particular y una motocicleta.



Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil para atender a una mujer identificada como Rubí “N”, la cual presentaba algunas lesiones al parecer sin consideración.



Al sitio también acudió la Policía Municipal de Boca del Río para tomar conocimiento, sin embargo, un elemento identificado como Ángel de Jesús Barcelona Tolentino de la unidad motorizada 352, se abalanzó contra los reporteros policíacos para tratar de impedir que estos tomaran sus fotografías, pues la lesionada no deseaba ser fotografiada.



En un video dado a conocer a través de las redes sociales, se puede apreciar cómo dicho elemento policíaco trata de impedir las labores del reportero, tratando de alejarlo del lugar, incluso llegaron a los pechazos y empujones.



Se puede observar cómo el oficial empuja al reportero y cómo otro elemento trata de calmar la situación, sin embargo, el elemento continúa enfrentando al periodista hasta que por fin este último se retira del lugar.



Al punto se aproximaron otros reporteros de la zona conurbada de Veracruz-Boca de Río para apoyar a los colegas agraviados.



Incluso los repartidores de comida en motocicleta quienes dijeron que esos elementos municipales se la pasan hostigando y pidiéndoles dinero para no “echarles” a los oficiales de Tránsito Municipal.



Ante la presencia de muchos reporteros decidieron ampliar el cordón de seguridad, haciendo para atrás a todos.



El oficial perito de Tránsito Municipal de Boca del Río recabó la información de las unidades para deslindar responsabilidades.