Repartirán cubrebocas en filtros instalados en calles de Xalapa

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, informó que tras una reunión entre autoridades estatales y comerciantes del Centro, se facilitarán cubrebocas a los transeúntes que pasen por los filtros sanitarios colocados en calles de la ciudad, como lo solicitaron los quejosos.



Además, Vergel Pacheco explicó que los retenes fueron colocados por la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado, y son ellos los que determinan si se quitan, pues lo único que el Ayuntamiento puede hacer es coadyuvar con las peticiones que solicitaron los locatarios de tener verdaderos filtros sanitarios.



“Se nos comentó que se hizo una segunda reunión con comerciantes inconformes por el cierre del Centro, y que habían acordado hacer algún ajuste. Se van a reforzar las medidas de seguridad a través de una iniciativa que tiene el Ayuntamiento que es la entrega de cubrebocas en los filtros, y también, el ayuntamiento va a colocar lonas que señalan el tipo de sanción a la que se expone el comercio que siga recibiendo personas que no tomen las medidas de seguridad. Los filtros los coloca el Gobierno del Estado, en ese aspecto nosotros no tenemos injerencia”, dijo.



Respecto a los operativos para inspeccionar que los comercios y tianguis acaten las disposiciones emitidas en la pasada sesión de Cabildo, el funcionario aseguró que hasta el momento no hay ninguna sanción.



“Existe un operativo integrado por diversas áreas, la Subdirección de Comercio, la Subdirección de Salud, están recorriendo los establecimientos comerciales del municipio, no nada más del centro de la ciudad, y particularmente en los tianguis donde se han distribuido mascarillas. Estamos haciendo un llamado a los tianguis de que aquellos que no cumplan con esa medidas, podrían ser suspendidos temporalmente. Hasta el momento no hay sanciones, está trabajando nuestra brigada en toda la ciudad”, finalizó.



Es importante resaltar que esta mañana, fueron retirados dos filtros, el que se ubicaba en la calle Clavijero y Acosta, y Rafael Lucio con 20 de Noviembre, tras un diálogo con los comerciantes que protestaron la mañana del jueves por las bajas ventas que les está ocasionando el cierre de la vialidad hacia el centro de la ciudad.