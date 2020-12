El presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector obrero y el empresarial suscribieron un acuerdo para continuar con el diálogo sobre la iniciativa de ley para prohibir la subcontratación ilegal, por lo que será hasta febrero de 2021 cuando por medio de una iniciativa preferente se presente al Congreso la Nueva Normatividad.



Durante la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo en Palacio Nacional, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dio a conocer el acuerdo de cuatro puntos, donde primero las partes se comprometen a resolver el problema de la subcontratación (outsourcing) de personal y las empresas a iniciar el proceso para regularizar de inmediato sus plantillas de trabajadores.



La funcionaria explicó que en el acuerdo, el esquema de reparto de utilidades (PTU) no ha quedado suficientemente debatido, por ello se necesita tiempo suficiente entre los sectores, para definir un PTU justo, equitativo y que evite discreción, por lo que inicia un proceso de consulta.



“Ante la envergadura de la reforma y sus implicaciones operativas, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para este proceso, por ello se solicita respetuosamente al Legislativo que se pueda posponer hasta febrero 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que será preferente, para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse”.



El último punto hace un llamado a las empresas que manejan nómina para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares y perjudiciales a los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre.



Dijo que el IMSS, el INFONAVIT y el SAT harán un exhorto formal a esas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá administrativa y penalmente.



El líder de la CTM y senador Carlos Aceves del Olmo (PRI) destacó que todo el sector obrero votó a favor de este convenio, porque el problema de la subcontratación ilegal no es algo que pensemos que se va a resolver de un plumazo.



“Hago un llamado al sector empresarial para que así como nos hemos entendido por años lo hagamos esta vez, de esto depende mucha gente, no todas las empresas tienen outsourcing pero algunas han abusado de él; hay un outsourcing blanco y negro”.



El presidente Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, destacó el mensaje que envía el Ejecutivo de “nada a la fuerza, siempre por la razón y el entendimiento; este es el mensaje que todo México queremos escuchar y en el que todos estamos de acuerdo”.



Destacó que este acuerdo permitirá sin duda mejorar cualquier propuesta que se haya hecho y nos dará el tiempo para adaptar a las empresas de manera adecuada y a los trabajadores.



“Es obvio que podemos tener puntos de vista distintos pero lo que siempre vamos a tener es el bienestar de los trabajadores como representantes empresariales, nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo y que el trabajo sea la orientación de cualquier empresario, por eso siempre estaremos en contra de cualquier acción que vaya en contra del trabajador”.