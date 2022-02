Buenas tardes,Quisiera reportar a una persona que tiene un negocio de comida que se llama Fonda Cristy, ubicada sobre la calle Ferrocarril Interoceánico, entre Emilio Leyzegui y Enrique Z. Mercado, de la colonia El Mirador, en Xalapa.El problema es que aparta la calle con sillas, más de media cuadra, para que nadie se pueda estacionar, siendo que a dos locales se encuentra un estacionamiento.Ya he reportado varias veces la situación ante Tránsito del Estado, pero me dicen que pasan el reporte, sin embargo, no han hecho nada al respecto, les agradecería bastante que lo publicaran para a ver si así se soluciona ese problema.Les adjunto unas fotos para que vean, si es necesario les puedo mandar más. De antemano muchas gracias por su atención.