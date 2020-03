Reporta alto cobro de CMAS Xalapa; no le han contestado queja interpuesta

Buen día Sr. Director,



El motivo de mi escrito es para exponer una queja contra CMAS, ya que me llegó el recibo por más de $600.00 por el mes de febrero y lo que va de marzo (enero está pagado).



No es posible un cobro tan excesivo ya que sólo viven dos personas y no están el día completo. Escribí vía Twitter mi queja ante CMAS y me enviaron número de teléfono y correo, pero nunca contestan el teléfono y el correo igual, no he recibido respuesta.



No puede ser que por mes y medio tenga que pagar más de $600.00 es verdaderamente injusto. A falta de atención a mi caso tendré que ir y manifestarme en las afueras de sus oficinas esperando me hagan caso así o de plano llegar con un medio televisivo.



Mi número de cuenta es: 58575 y mi número de medidor: 00064852. Espero alguien capaz sepa dar solución a mi queja.



Atentamente

Sra. Alma Hernández

Tel. 2282120787