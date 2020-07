Reporta Barzón aumento de “cobranza abusiva” durante pandemia

Al menos cinco quejas por cobranza abusiva registra a la semana el Barzón de Resistencia Civil A.C. y dicha cifra implica un aumento de 500 por ciento a comparación de antes del inicio de la emergencia por COVID-19.



“Nosotros observamos un aumento en las quejas de la cobranza, sí ha aumentado en un 500 por ciento, por lo menos cinco veces la cantidad de que quejas que antes se venían dando”.



“Hace un año (...) por lo menos ya no había el mismo número de quejas, se canalizaban al Registro de Despachos Cobranza (REDECO); a partir de la pandemia, por la suspensión de actividades recibimos cinco quejas por cobranza abusiva, lo cual es un indicador bastante alto”, dijo la coordinadora del Barzón, Teresa Carbajal Vázquez.



Refirió que aunque otras defensorías reflejan una reducción en las quejas, Carbajal Vázquez interpretó dicha disparidad por la falta de acceso de los deudores a medios de queja digitales.



"No todas las personas cuentan con acceso para presentar sus quejas a través de los portales, como los adultos mayores, al no tener actividad presencial como la CONDUSEF o la PROFECO, es ahí donde se ve la disminución".



En el tema de la cartera vencida, indicó que aunque no existe un desglose por Estados, en México asciende a 38 mil 328 millones de pesos, de acuerdo con el Banco de México.



Añadió que la mayor proporción de la cartera vencida la concentran los deudores de créditos personales, bienes de consumo y cartera hipotecaria.