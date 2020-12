Reporta CDMX ocupación hospitalaria de 83%; habilitan más camas

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el número de pacientes hospitalizados por Covid-19 en la Ciudad de México sigue aumentando.

Con cinco mil 347 personas internadas, reportó que la ocupación hospitalaria es de 83%, pero va creciendo el número de camas disponibles.



"Sigue aumentando el número de hospitalizaciones, pero hasta ahora no se está sobrepasando la capacidad (...) Se está ampliando la capacidad hospitalaria y nuestro objetivo es que lo más pronto pueda empezar a detenerse esta tasa de crecimiento, de tal manera que nunca se sobrepase la capacidad hospitalaria”, declaró.



Sheinbaum explicó que, a partir de este miércoles, habrá 400 camas adicionales, incluidas 80 en terapia intensiva, además de que el Hospital General de Tláhuac inició operaciones el pasado lunes.



“Quien más ha ampliado es la Secretaría de la Defensa Nacional. Está trayendo también médicos y médicas de otras entidades de la República”, dijo.



Reiteró la propuesta de una Unidad Temporal, que será de la Sedena y tendrá mil camas, pero que aún no está en operación. Esta unidad se ubicará en el Campo Militar 1 y será para pacientes no graves que sean remitidos por otros nosocomios.



En ese sentido, la jefa de gobierno dijo que aún no ha recibido información sobre el procedimiento de vacunación contra el Covid-19 en los casi 90 nosocomios del Valle de México, pero aseguró que el personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla recibirá primero las dosis.



“Recuerden que en la primera parte de la logística, quien participa principalmente es la Secretaría de la Defensa Nacional y ya dará la Secretaría de Salud federal todos los criterios y cuántas personas estarían accediendo a esta vacuna en cada uno de los lugares de la República”, refirió.