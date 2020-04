Reporta CMAS Coatepec baja captación en pago de servicio de agua

El subdirector operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Coatepec, Enrique Fernández Hernández, informó que aun cuando parte de la ciudadanía ha hecho sus pagos por el servicio, los ingresos que se registran son bajos.



Y es que dijo que esta situación es entendible, pues mucha gente está resguardada en sus casas por la contingencia sanitaria, por lo cual no hacen sus pagos correspondientes.



“La mayoría de las personas han respondido, sí hemos tenido ingresos pero nos vamos debajo de lo normal, se entiende porque la gente está resguardada en sus domicilios”, acotó.



No obstante, aseguró que no se harán cortes del servicio, sino por el contrario, se buscarán estrategias para que cuando finalice la emergencia la población no pague recargos y liquiden sus adeudos.



“Una vez que acabe la contingencia vamos a hacer estrategias para que no tengan adeudos y no tengamos cartera vencida, no sabemos bien cómo le vamos a hacer pero si se nos genera cartera vencida la gente no tenga que pagar ni recargos, estamos analizando la ley por si tenemos que cobrar un poco o lo mínimo, que la gente no pague más y se puedan quedar sin deudas”, detalló.



Por otra parte, indicó que hay guardias de personal para atender las fugas o fallas en el servicio, por lo que instó a la población que en caso de algún problema marquen a los números que se proporcionan en las páginas oficiales del Ayuntamiento.



“Fugas o estiaje, estamos para servir, con guardias y lo que se requiere para atender, tenemos guardias día y noche para atender cualquier situación”, finalizó.