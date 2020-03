Reporta que CMAS Xalapa está realizando cobros excesivos

Por este medio, quisiera reportar que Comisión Municipal del Agua en Xalapa (CMAS) está realizando cobros excesivos en este periodo de facturación, ya que en el mes de marzo se me duplicó el pago de mi negocio, es decir, me llegó el doble del mes pasado y sin razón alguna.



Exhorto al presidente municipal Hipólito Rodríguez a reconsiderar el cobro que están aplicando a mi negocio y seguramente a otros pequeños negocios como el mío, que en esta crisis además de estar sufriendo pérdidas por las pocas ventas y nulo movimiento, también nos están golpeando con cobros excesivos que sin razón alguna incrementaron un 100 por ciento.



Solicito y exijo que no se lucre con nosotros, ya que es un momento sumamente complicado y no debemos ser las víctimas de CMAS, sino todo lo contrario, solicitarles que no pedimos posponer pagos o que nos suspendan el cobro, por lo menos si el hecho que nos cobren lo justo y nada más.



Sin más por el momento, envío los datos de mi cuenta.



