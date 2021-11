Director General de alcalorpolitico.comPor este conducto, me permito solicitar a usted, sea publicada esta carta en la que expongo las condiciones irresponsables, en las que se ha dado el regreso a clases presenciales, en el Instituto Tecnológico de Xalapa.Como padre de familia, es preocupante ver la situación en la que se desarrollan las actividades, y en la que queda expuesta la salud e integridad de mi hijo, que estudia en dicho Instituto, pues no se cubren los protocolos mínimos básicos para la convivencia.Adjunto fotografías en las que se puede constatar que mientras los alumnos cumplen con el uso del cubrebocas en una reunión que, aunque sea al aire libre, mantiene en el mismo espacio a un número considerable de alumnos, y Walter Luis Sáiz González, el director del plantel, no lo usa, cuando es quien debe poner el ejemplo y asumir su papel como autoridad.Solicito por favor sean omitidos mis datos, por temor a represalias a mi hijo, como es recurrente, por el cuerpo directivo de esta Institución, que violenta los derechos estudiantiles e incluso los laborales de los trabajadores académicos y administrativos; pero quiero que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz se den cuenta de la forma en que el propio Director rompe las reglas y no cumple con el cuidado de la salud ni el bienestar de los alumnos y el personal académico.Agradezco su comprensión y su apoyo.ATENTAMENTEUn padre de familia preocupado por la salud e integridad de alumnos y profesores.