Reporta que no hay agua en colonia Lomas de Casablanca desde hace 72 horas

Director de Al Calor Político,



Con la contingencia sanitaria que vive el país, la higiene es uno de los factores más importantes para prevenir, hay que lavarse las manos muchas veces en un día.



En la colonia Lomas de Casablanca nos tienen sin agua desde hace 72 horas, el día de ayer se hizo reporte y nos dijeron que llegaría en la madrugada y seguimos igual.



No es por el tandeo pues no estaba programado y entendemos que están repartiendo el agua pero el Alcalde manifestó que alcanza para el 90 por ciento de las colonias y el otro 10 por ciento es el que se reparte, entonces, ¿cuáles son las colonias menos importantes para no darles de ese 90 por ciento que se tiene? ¿Acaso hay colonias más apreciadas en Xalapa? Pues sabemos de residenciales que NUNCA les falta el agua.



Si aparece un brote de coronavirus ante la falta de un lavado sistemático de manos y con cientos de familias de escasos recursos y con población vulnerable, ¿se hará responsable el Presidente Municipal?



Cuando hay un problema de agua siempre dejan a esta colonia para lo último, tenemos los mismos derechos y pagamos como todos, no se permite más la discriminación.



Vecina afectada.



Dejo mis datos pero por favor omitirlos.



Nombre (…)

Tel (…)