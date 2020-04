Reporta que por filtro sanitario no lo dejaron pasar al municipio de Actopan

Muy buena noche C. Director de este medio informativo. El motivo por el cual envío esta nota es para comentar una situación ocurrida el día domingo pasado en la carretera para Actopan.



El día domingo decidí acudir a visitar a una familia en el poblado denominado "El Zetal", motivo por el cual salí de la esta ciudad capital tomando la carretera al Castillo y posteriormente la carretera a Alto Lucero - Xalapa - desviación Actopan.



Resulta que unos cuantos kilómetros adelante de donde se encuentra el letrero que tiene como leyenda "Bienvenidos al municipio de Actopan, Veracruz”, llegando al primer poblado, si no me equivoco se llama "El Trapiche del Rosario", se encontraba un supuesto punto de control en el cual estaba personal de la policía, al parecer del municipio en referencia o sino de la SSP, así como, personas con un chaleco con la imagen de ese municipio.



Al detenerme una señorita me hizo las siguientes preguntas... ¿a dónde se dirige? ¿motivo de visita?



Primeramente quiero manifestar que hasta ese punto ya se estaban violentando mis derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se me estaba violentando mi derecho de libre tránsito y estaba siendo molestado en mi persona sin mandamiento de una autoridad por escrito fundado y motivado...



Al responder a esta persona que mi destino era el lugar antes mencionado ella me respondió lo siguiente "el Presidente Municipal había dado la orden de cerrar el municipio de entrada y de salida". El suscrito le respondí que se encontraba violando mis derechos constitucionales y de manera grosera y prepotente me dijo" no se puede pasar al municipio por la famosa pandemia.



Quiero mencionar que detrás de mi vehículo detuvieron a otro en el cual viajaba una familia que respondió lo mismo, es decir, que se dirigían a otro poblado en ese municipio y que querían pasar. Pero a este vehículo lo detuvo otro sujeto, que se portó de una manera peor a la que se comportó la "señorita que me interrogó a mí".



En ese momento me di la vuelta muy molesto y le dije al tipo que estaba interrogando a la familia del vehículo de atrás, y le dije "oye amigo ustedes y su presidente municipal están violando la Constitución Política impidiendo el libre tránsito de las personas y el Presidente ni el Gobernador han dado tal instrucción.

Finalmente, este individuo me dijo "pues esa es la orden y no van a pasar hagan lo que quieran", el suscrito le pedí identificarse por ser un servidor público y por tal motivo se encuentra obligado, pero este tipo ni nos volteó a ver a la cara.



QUIERO HACER VALER MI DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y DECIR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU PERSONAL SON UNOS INCOMPETENTES, QUE NO TIENEN EL MÁS MÍNIMO RESPETO POR LAS LEYES Y SOBRE TODO POR LAS PERSONAS. SON PERSONAS QUE SU MAYOR LOGRO EN LA VIDA FUE SER CONTRATADOS PARA TRABAJAR PARA EL MUNICIPIO Y CON ESO SE CONFORMAN....



ESPERO QUE ESTA NOTA PUEDA SER PUBLICADA PARA QUE LA GENTE QUE TIENE QUE TRANSITAR POR ESA CARRETERA ESTÉ PREVENIDA DE ESTOS SUJETOS, SIN EDUCACIÓN.



POR FAVOR OMITA MIS DATOS PERSONALES.... POR MI SEGURIDAD PERSONAL



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)