Reportan 10 días sin servicio de agua en la colonia Veracruz, en Xalapa

Hola, buenas tardes.Tenemos problema con el agua, ya que no tenemos servicio, desde hace aproximadamente 10 días, y eso que el recibo ya llego.Somos aproximadamente 50 habitantes, los cuales ya llamamos a CMAS, pero no nos hacen caso, solo nos piden información personal, y si no se les da nos ignoran. Esto ocurre en la calle Tehuacan de colonia Veracruz, entre calle California y Sacapuaxtla.Para este punto ya todos se encuentran acarreando con cubetas el agua desde lejos con algunos vecinos.