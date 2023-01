Reportan 14 muertos en motín en CERESO de Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que se encuentra controlada la situación al interior Centro de Readaptación Social No. 3.A casi cuatro horas de que se reportara un motín al interior Centro de Readaptación Social No. 3 de Ciudad Juárez, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que en estos momentos se encuentra controlada la situación, mientras que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, dijo que habría 14 muertos.Por una parte, la fiscalía estatal detalló que dentro del penal se encuentran elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación, quienes colaboran con la Fiscalía General del Estado.De igual manera, se informó que personal del Servicio Médico Forense y de Servicios Periciales, realizan las labores correspondientes en el interior del CERESO.La fiscalía no precisó número de muertos, posibles heridos ni reos fugados.