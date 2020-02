Reportan 2 casos de acoso sexual a empleadas de dependencias del gobierno de Cuitláhuac

En el transcurso de 14 meses del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, dos trabajadoras padecieron acoso sexual en dependencias, entes autónomos y organismos descentralizados.



En ese sentido, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), María del Rocío Villafuerte Martínez, aclaró que tales casos no se formularon ante la defensoría; sin embargo, como autoridad coadyuvante tienen conocimiento de los hechos.



"Con nosotros no han llegado, ni a la Comisión Interinstitucional, la queja fue ante la Subcomisión que tiene la dependencia concerniente pero ya tenemos el reporte que hay una situación así", expuso.



Explicó que inicialmente se tuvo conocimiento de tres quejas reportadas a la Comisión Interinstitucional, dos se encuentran en proceso de integración y la tercera, la persona en calidad de víctima no presentó cargos.



Dijo que por parte del Instituto Veracruzano de la Mujer no le compete la aplicación de sanciones pero sí implementar acciones preventivas y de protección, entre éstas, la separación del cargo del posible agresor.