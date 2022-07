Reportan 25 empleados municipales de Orizaba con Coronavirus

Alrededor de 25 trabajadores del Ayuntamiento de Orizaba están positivos a COVID-19, ya fueron enviados a sus casas. Éstos son de diferentes áreas.El regidor Martín García Limón señaló que los empleados son tanto de confianza como sindicalizados. "Ninguno de los trabajadores está hospitalizado ni enfermo de gravedad, debido a que esta ola aunque es muy contagiosa, sabemos que no es tan peligrosa. La mayoría está bien pero con el problema de salud".Indicó que todo trabajador que tenga síntomas acude al servicio médico que se le otorga en alguno de los tres hospitales particulares que prestan el servicio al Ayuntamiento, aquí se les hace la prueba y si salen positivos se van de descanso seis días.En este sentido, dijo que se apela a la conciencia y responsabilidad de cada trabajador el uso del cubrebocas, ya no se les está descontando de su salario como medida de sanción a aquellos que no lo porten, lo que sí ha sido obligatorio para todos, es estar vacunados.