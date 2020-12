Reportan 5 obras sin ningún avance este 2020 por falta de pagos, en Teocelo

En Teocelo, ocho obras públicas se quedaron en cero por ciento en avance financiero este año, es decir, que no se les pagó a las empresas encargadas de ejecutarlas, por lo que cinco de ellas no presentan ningún avance físico, indicó el regidor único, Luis Valencia López.



“Más que irregularidades presentan avance financiero en 0 por ciento, lo que significa que no se les ha pagado nada y eso repercute en su avance físico que son cinco obras que no se iniciaron”, explicó.



Entrevistado, dijo que esta situación no se debió a la pandemia sino por un desfase de ejecución, pues las obras iniciaron hasta el mes de abril.



“Las empresas estuvieron trabajando de manera coordinada, fue un desfase de inicio de las obras porque no iniciaron en el mes de enero sino hasta abril”, comentó.



Refirió que esta información se basa en reportes mensuales que le fueron entregados por la dirección de Obra Pública.



“Con corte al 31 de octubre hice notar que en lo que respecta a obra pública, ocho con un cero por ciento de pago, lo que es alarmante porque estamos en el último mes del ejercicio fiscal y esto lo tomo como base de los informes mensuales que me entrega la dirección de obra pública y que no quiere decir que sea por el COVID”, detalló.