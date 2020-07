Reportan a 4 pacientes con VIH con síntomas de COVID, en Coatzacoalcos

Al menos cuatro personas portadoras del virus del VIH, han presentado síntomas de COVID-19, uno fue hospitalizado en el IMSS y el resto se encuentra en aislamiento domiciliario.



El presidente de la Asociación Civil “Coatza VHIve”, Luis Alberto Ruiz, declaró que este sector de la población son vulnerables al virus, por lo que pidió a la ciudadanía hacer caso a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud.



“De las personas con VIH que nos hemos enterado, que han presentado síntomas de COVID, han sido aproximadamente cuatro, de las cuales una fue hospitalizada en el IMSS y tres de manera ambulatoria en sus casas. Todas las personas, tengan VIH o no, son propensas a contagiarse de Coronavirus”, comentó.



Lamentó que por la pandemia hayan tenido que suspender las campañas informativas y la entrega de preservativos en colonias de Coatzacoalcos y municipios aledaños.



Y aunque hacen uso de las redes sociales, manifestó que no tiene el mismo impacto como el hacerlo de manera personal.



“Henos suspendido las campañas informativas, que realizábamos en distintos puntos de Coatzacoalcos y otros municipios del sur de Veracruz, nuestra última campaña fue en febrero, pero hemos seguido informado por redes sociales, lo cual no tiene el mismo impacto”, dijo.



Luis Alberto Ruiz informó que en estos tres últimos meses de contingencia sanitaria, les han reportado alrededor de 10 nuevos casos de personas infectadas del virus de inmunodeficiencia humana.