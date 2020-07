Reportan abuso de poder por parte de elemento de la Policía Estatal, en Xalapa

Buena tarde, Al Calor Político.



Me pongo en contacto con ustedes para denunciar hostigamiento policiaco y abuso de poder; pues mi hijo fue agredido por el mismo policía dos veces.



El día de hoy a las 10 de la mañana mi hijo estaba en la esquina de mi casa esperando camión, cuando pasó una patrulla que siguió derecho y al mirarlo se regresó, sin revisión alguna ni decir algo, lo sometió un policía del sexo masculino, lo tiró al piso, lo golpeó en cara y cuello mi hijo comenzó a gritar por ayuda.



Cuando yo salí, sólo logré ver la patrulla de lejos, varios testigos indican que él sólo estaba esperando en la parada de autobús y de la nada llegaron los elementos de policía a agredirlo; al llegar a San José me negaron la información que solicité, nombre del policía y número de la patrulla, pues me entregaron a mi hijo con visibles marcas de maltrato físico.



Cabe aclarar que mi hijo trabaja como reparador de celulares, por lo que llevaba en su mochila una computadora y un iPad, misma que le quitaron junto con otras pertenencias.



Quiero hacer hincapié en que no encontraron nada dentro de las pertenencias de mi hijo, pero el maltrato y los golpes que recibió son prueba suficiente del abuso de poder que ejerce “nuestra policía”.