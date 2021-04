Reportan adultos mayores buena atención durante vacunación, en Martínez de la Torre

Este lunes dio inicio la jornada de vacunación para personas de la tercera edad contra COVID-19, donde más de mil abuelitos se dieron cita en las distintas sedes que fueron instaladas en Martínez de la Torre.



En el módulo instalado en el Cuartel Militar del 87 Batallón de Infantería se observó mayor afluencia de personas que ingresaban, tanto en automóvil como a pie, las cuales desde las primeras horas de este lunes 5 de abril estuvieron haciendo fila.



Adultos mayores vacunados manifestaron haber recibido una buena atención por parte de las corporaciones que estaban encargadas de esta jornada, además de mencionar que no fue tan largo el lapso de tiempo que tuvieron que esperar para recibir la vacuna.



Por otra parte, se detecto que a las personas mayores de 81 años o que presentaban una discapacidad se los otorgó preferencia pues no tuvieron que esperar de pie en las filas.



No obstante, se observó que aún faltaba mayor organización pues ni dentro ni fuera del cuartel las personas respetaban la sana distancia y en algunos módulos se apreciaban aglomeraciones.