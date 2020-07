La nueva medida de prevención por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Xalapa para evitar aglomeraciones a la hora de prestar sus servicios, provoca una gran fila desde antes de las 8:00 a.m. para poder hacer entrega de únicamente 15 fichas de consulta los días martes y jueves; para la cual, todas las personas deben estar esperando ahí bajo el sol hasta que se les permita el acceso y niegan el mismo a personas que aunque llegaron antes de las 8:30 a.m. no alcanzan sus fichas y todo esto para que a las 12:00 del mediodía, hora a la que terminan de salir las personas que alcanzaron a entrar, el registro se encuentre vacío sin respetar el horario que manejan de prestar sus servicios hasta las 3:00 de la tarde.



Les agradecería la nota fuera anónima, puesto que soy una persona que constantemente acude a esta dependencia y quisiera evitar represalias en mi contra.