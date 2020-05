Reportan al menos 18 muertos en Ayahualulco; pobladores temen que sea por COVID-19

Algunos pobladores de Los Altos en el municipio de Ayahualulco informaron que al menos 18 personas han fallecido en esa comunidad y temen sea por COVID-19.



Una persona originaria de esa localidad, quien pidió el anonimato, refirió que en la calle Galeana se han registrado ya 17 muertes, además de que hay familias con tres o cuatro de sus integrantes con síntomas de Coronavirus.



Refirió que aunque han acudido a la Unidad Médica de Salud para exponer su inquietud y preguntar el motivo por el cual están falleciendo los pobladores, sólo les han informado que se trata de muertes por influenza estacionaria y ninguna autoridad sanitaria ha acudido para verificar qué está sucediendo.



“Hay muertes de 2 a 4 personas por día. El lunes fallecieron dos hermanos, ayer en la mañana dos personas. Hay algo sospechoso porque es en la misma calle Galeana. Hasta ahorita se han contabilizado 17 fallecimientos en esa misma calle, un doctor de la Unidad Médica de Salud informó que murieron de influenza estacionaria pero ya no es temporada. Ha habido familias que hasta 4 de sus integrantes están enfermos”, mencionó.



Asimismo, dijo que esta situación empezó a empeorar hace 15 días, cuando personas que suelen trabajar en la Ciudad de México regresaron a su lugar de origen, Los Altos, debido a que se quedaron sin trabajo por la pandemia.



“A partir de hace 15 días ha habido fallecidos en el lugar. Un 50 por ciento de la gente en edad productiva, que en su mayoría trabaja en la Ciudad de México pero por la pandemia cerraron muchos negocios o corrieron gente. Personas que trabajan en casas llegaron al pueblo; a raíz de eso estamos así”, señaló.



Explicó que las autoridades del Municipio ni se aparecen por la localidad, a pesar de que ya fueron alertados de la situación por algunos pobladores, además de que comentó que la Agente Municipal permite se ponga un mercado los domingos, provocando aglomeraciones sin que nadie diga algo.



“Las autoridades del Municipio definitivamente ni se aparecen. Hemos tratado de hablar con el Presidente Municipal, le mandamos hasta mensajes. Sólo los lee y no hace nada. Se dio la orden de que no debe haber tianguis pero esta señora, la Agente Municipal, lo abre para cobrar piso para que se ponga el mercado todos los domingos”, sostuvo.



A LA GENTE LA ESTÁ MATANDO LA IGNORANCIA Y EL MIEDO



Del mismo modo, este habitante y algunos integrantes de su familia lamentaron que la mayor parte de la población se niegue a acatar las medidas de prevención, pues incluso hay personas que no creen en el virus, pese a que se han presenciado las muertes, acuden a los velorios y entierros en multitud y se resisten a que acuda personal del Ayuntamiento a sanitizar la comunidad.



“Es importante ver que las personas no acatan las medidas y están haciendo caso omiso de los velorios. Es un pueblo y hay tradiciones, cuando se muere alguien casi todos van a dar el pésame. Pusieron un remedo de cabina de sanitización, en una caseta que está antes de llegar a la desviación de El Triunfo y Los Altos, es una caseta muy chiquita. Pedimos que se sanitice pero la Agente Municipal no quiere, porque dice que por eso se está muriendo la gente. Es difícil no contar con el apoyo de las autoridades y la gente que está en la ignorancia y cerrazón”.



Finalmente, refirió que ya se comunicaron al 911, sin embargo, les dijeron que no los pueden ayudar y los recomendaron que hablaran a los teléfonos del COVID-19 pero fue el mismo resultado, no los apoyan.



“En El Triunfo van 4 decesos, en Tlaconteno uno. Pero esas rancherías están conectadas en un transporte que va de Perote a Xalapa, pasando por varios lugares, Teocelo, Xico, Coatepec. Es un gran problema al que nos podemos enfrentar si no hacemos algo. Nos urge que acuda una brigada, que nos vean”.



EN REDES SOCIALES, POBLADORES EMPIEZAN A DENUNCIAR LA SITUACIÓN



A través de redes sociales, pobladores de Los Altos ya empezaron a hacer pública la situación que se registra y señalan que ya van varios fallecimientos en la localidad, sin que ninguna autoridad acuda y haga algo.



Incluso habitantes que ya han perdido a un familiar empiezan a hacer el llamado a las autoridades de Salud para que intervengan, pues aseguran que ya esa comunidad es un foco grave de infección para otras comunidades aledañas.



“Buen día, es triste que las personas no quieren entender que esto es cierto. Yo he perdido 4 familiares de COVID, ayer murió un hermano de mi cuñado, no estaba enfermo. Era taxista, subió a unos pasajeros y pues se contagió y murió ayer (…)”.



“¿Y esos hermanitos Morales encargados de salvaguardar su municipio? ¿Qué esperan para reaccionar? (…) me imagino que están enterados de lo que sucede en la comunidad de los Altos (sic)”.



“Me pregunto si estos hermanitos ya fueron a dar solidaridad por todos los muertitos que últimamente están muriendo, descansen en paz (sic)”.



“Pues pienso que sea o no sea lo del Covid, es mejor cuidarse y tomar las medidas de higiene, no estoy diciendo que las personas que han fallecido haya sido por esta situación, pero si te pones a pensar porque ya son fallecimientos seguidos, simplemente tomar precaución sobre esta situación que está pasando”.



“Y como bien lo mencionan por acá, la ignorancia es, por mucho, el principal enemigo a vencer; no sólo por la negativa de la mayoría de los habitantes a tomar las medidas de prevención correspondientes o aquellos que niegan la gravedad de la situación o difunden también información falsa con fines de agitar o manipular, sino también de aquellas personas que llegan del centro del país (CDMX, Puebla, etc.) a "refugiarse" al pueblo con alta imprudencia, sin la consideración del daño que podría generarse aquí. La posibilidad de que Los Altos se convierta en un foco de transmisión y contagio es real”.



Los anteriores son varios comentarios publicados por usuarios de la página de Facebook Los Altos-Ayahualulco, Veracruz.