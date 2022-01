Reportan al menos 2 contagios de COVID en delegación de la SEV en Orizaba

A una semana de que regresaran a labores luego del periodo vacacional de fin de año, trabajadores de la SEV informaron que hay dos de sus compañeros contagiados de COVID-19 y dos más con sospecha de la enfermedad.Recordaron que desde noviembre del año pasado el personal se reincorporó en sus labores en horario normal y cubriendo todos los días de la semana; sin embargo, vieron con preocupación que en la delegación no se cumplió con la instalación de un filtro sanitario.Expusieron que mientras todos los edificios públicos deberían contar con un filtro en donde se tome la temperatura a quienes ingresan, se les desinfecte y se les dé una porción de gel antibacterial, en la delegación de la SEV en Orizaba únicamente hay una persona que da gel.Los trabajadores indicaron que son aproximadamente 60 personas las que laboran en ese sitio, algunos de los cuales tienen diabetes o algún otro padecimiento.Mencionaron que se enteraron de los casos de sus compañeros por el mismo personal, pues el delegado Ángel Huerta Anzures no les informó de nada.Este lunes las dos personas que dieron positivo ya no fueron a laborar, en tanto que este mismo día los dos que están como sospechosos acudieron a realizarse las pruebas correspondientes.