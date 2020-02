Reportan al menos 30 casos de menores con Coxsackie, en Rafael Delgado

Menores de este municipio se encuentran siendo afectados por una epidemia de Coxsackie, ya que al momento se han presentado al menos 30 casos.



Esta situación fue dada a conocer por algunos padres de familia, quienes se encuentran preocupados por esta situación, aunque comentaron que ya llevaron a sus hijos al Centro de Salud de Jalapilla y ahí los médicos de turno les han dicho que no hay motivo de alarma.



Sin embargo, debido a que esta enfermedad viral es muy contagiosa, se conoce de menores con este padecimiento en la colonia Novillero Chico, pero también en los Barrios Tercero, Cuarto y Quinto.



De acuerdo con un especialista, el Coxsackie es un enterovirus que provoca varias enfermedades, entre ellas la fiebre aftosa humana, la cual provoca aftas en la boca, pies y manos y que se transmite fácilmente por la saliva o bien por el líquido de las ampollas cuando éstas se revientan.



Aunque no es una enfermedad grave, provoca muchas molestias entre los menores, que deben evitar comidas y líquidos calientes o tibios, así como todo lo que sean picante o ácido y en cambio ingerir muchos líquidos.



Cabe mencionar que debido a que han sido muchos los casos de niños con ese problema, padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a la escuela.