Reportan ante PROFECO Orizaba altos precios del gel antibacterial y cubrebocas

El encargado de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en Orizaba, Martín García Limón, dio a conocer que ya se presentaron dos quejas de ciudadanos, esto por altos cobros de gel antibacterial y cubrebocas.



Dijo que detectaron a través del programa que tiene la PROFECO denominado "¿Quién es quién en los precios?", que se está haciendo un alto cobro en los precios de los productos.



Añadió que con base al precio que tenían registrado una semana antes de que se presentan las quejas, el precio aumentó en ambos casos en un 200 por ciento, lo cual es irregular. "Nosotros levantamos el informe, la dirección, nombre y lo enviamos a Veracruz y el establecimiento puede ser sujeto a una multa, hasta que se le selle; hasta el momento no se ha sellado ningún local".



Indicó que hasta este momento no tienen registro de aumento en el costo del alcohol, que está siendo muy demandando para hacer gel casero pero lo que sí han constatado es que hacen falta algunos productos propios de las despensas y que ha habido compras de pánico. "Estamos verificando con el programa '¿quién es quién en los precios?' de lunes a viernes para ver que no suban los costos de los productos".