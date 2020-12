Reportan aumento de robo a casa-habitación en Veracruz, en diciembre

Durante la temporada navideña se han incrementado los robos a casa-habitación en el puerto de Veracruz, afirmó el coordinador de la Policía Naval, Evelio Méndez Cruz, reportándose hasta 3 casos al día.



Detalló que la mayoría de los incidentes se deben a que la población no aplica las medidas adecuadas de seguridad y son ellos quienes dan pie a que los ladrones estén al acecho.



A través de las redes sociales, también exponen sus viviendas a que sean saqueadas.



"Se ha incrementado el robo a casa-habitación, por lo mismo que no tienen sus precauciones los mismos ciudadanos. No tenemos las mismas precauciones de dejar bien cerrado, de tener las medidas de seguridad. Hay veces que por las redes sociales comunicamos que nos vamos de vacaciones o que estamos en tal parte y damos lugar a que el amante de lo ajeno esté al acecho".



A decir del mando de la Policía Naval, no hay una zona específica de la ciudad donde haya mayor incidencia, es generalizada la situación "nos han estado reportando dos a 3 en casa-habitación en varias zonas, la verdad es que el municipio es muy grande".



En el caso de los robos a personas que acuden a los bancos y son asaltados, consideró que también es responsabilidad de ellas porque no solicitan el acompañamiento policial que se ofrece de manera gratuita.



"Si requieren acompañamiento policial, se le asigna una unidad diferente pero la gente no lo está solicitando y los bancos tampoco lo ofrecen, tenemos pegados panfletos donde se ofrece", lamentó.



Los robos a transeúntes, no hay el dato exacto pero se registran entre uno y dos al día.