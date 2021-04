Reportan aumento en kilo de tortilla en región Orizaba

El incremento de un 9 por ciento al precio de la tonelada de maíz que llega a Veracruz, principalmente de los estados de Tlaxcala y Puebla, ya repercutió en algunas tortillerías de la región del valle de Orizaba donde el precio del kilogramo pasó de 14 y 15 pesos a 15 y 16, aunque la autoridad competente no haya dado un aumento de manera oficial.



Hugo Gutiérrez Martínez, Gerente de una firma comercial de tortillerías en municipios de la región, externó que el monto del incremento, aunque pareciera gravoso, no lo es, pues el impacto de los energéticos, principalmente el gas lp les da un margen de perdida.



Indicó que el anuncio que hizo el presidente de la Unión de Molineros en la zona Veracruz Boca del Río, ante el incremento de la tonelada de maíz y de las propias gasolinas fue el inicio de una serie de incrementos que debe reconocer el Gobierno para autorizar un precio base.



Recordó que desde inicio de año el costo del litro de gasolina, así como de las tarifas de electricidad y del gas lp vino a generar graves pérdidas para diferentes sectores que ya venían golpeados por el tema de la pandemia. Con todo ello las ganancias se han reducido a un importante margen.



En la región del valle de Orizaba el precio del kilogramo de tortilla va de los 14 a los 15 pesos y con esta situación se estiman incrementos hasta de un peso, que según considera no es suficiente para paliar el alza al precio de los energéticos.



Afortunadamente señaló, la demanda de tortilla no decrece, pero si sufre perdidas por lo cual confió en que se ajuste un precio que no impacte en el bolsillo de las familias, pero tampoco en el ánimo de los comerciantes de la industria de la masa y la tortilla.