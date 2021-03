Reportan baja afluencia de adultos mayores para vacunación en Mariano Escobedo

Aunque no se ha tenido la respuesta esperada, la vacunación en Loma Grande y Frijolillo, que son parte alta del municipio de Mariano Escobedo, continúa; mañana se estarán aplicando las dosis en la zona baja del municipio, indicó Rogelio Rodríguez García, subdelegado de programas federales en la zona centro.Indicó que el jueves 11 de marzo se abrirán puntos en la zona baja: salón social de cabecera municipal, salón social de Palmira, Escuela Secundaria Técnica 98 de Puerta Grande. "Vamos a terminar jornada el día sábado, pedimos a las personas que se van a vacunar que vayan desayunadas, que lleven su cartilla, su credencial de elector, deben tener 60 años cumplidos y ser del municipio de Mariano Escobedo".En referencia a la respuesta que se ha tenido de la población, dijo que poco a poco ha incrementado y es que costó trabajo porque las personas tenían miedo a vacunarse por la información errónea que circula sobre el tema."Todavía sigue bajo, por lo que hacemos el llamado a la población para que se pueda vacunar y así podemos protegerlos. La respuesta poco a poco ha incrementado; de lo que se tiene programado en Loma Grande y Frijolillo, llevamos el 50 a 60 por ciento pero esperamos en este día cerrar con un porcentaje mayor".Recordó que la vacuna que se está aplicando en este momento es de dos dosis, ahorita están recibiendo los adultos mayores la primera.De igual forma, dijo que para recibir esta dosis, de preferencia deben llevar los adultos mayores su registro hecho previamente en mivacuna.salud.gob.mx pero en dado caso que no puedan, sólo con su cartilla y credencial de elector y ahí se les registra."Recordemos que después de vacunados tienen que esperar 30 minutos para ver si no tienen alguna reacción, aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna reacción secundaria fuerte. Comentarles que si se han vacunado contra la influenza en un periodo de dos meses a la fecha tendrán que esperar para recibir la vacuna AntiCOVID, igual si tuvieron recientemente Coronavirus o si tienen síntomas de resfriado. Previo a la vacunación, se hace una valoración por parte del personal médico para ver si la persona no es alérgica o tiene alguna contraindicación".El horario de atención será de las 9:00 a las 15:00 horas.