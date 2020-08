Reportan brote de COVID-19 en Hospital de Salud Mental de Orizaba

Al menos cuatro pacientes del Hospital de Salud Mental Víctor Manuel Concha, en Orizaba, han sido trasladados y atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco a consecuencia de un brote de coronavirus en dicho lugar; sin embargo, el pasado miércoles uno de ellos falleció.



Fuentes hospitalarias informaron que desconocen cómo fue que esas personas, todas del sexo masculino, se contagiaron de COVID-19, pero posiblemente alguien del exterior fue quien llevó el virus y al menos en una sala hubo varios que enfermaron.



Comentaron que por instrucciones del gobierno del Estado, los pacientes del hospital de salud mental que presentan alguna gravedad se hospitalizan de inmediato, no hay restricción para ellos.



Agregaron que cuando ya están mejor no se pueden dar de alta hasta que no necesitan oxigeno pues en el psiquiátrico no cuentan con ese equipo.



Indicaron que el pasado miércoles falleció uno de los pacientes y aunque se reportó a la Fiscalía pasaron más de ocho horas para que fueran por él, pues se trata de personas de las que no hay información ni de su nombre, edad y demás, ya que han sido abandonados por sus familias.



Mencionaron que desconocen qué trámites tuvieron que hacer las autoridades de la Fiscalía para poder retirar el cuerpo.



Acerca de esa persona, comentaron que su deceso se presentó “por desequilibrio hidroeléctrico con hipernatremia severa, esquizofrenia y neumonía atípica”.