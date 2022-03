Reportan caída de Google Maps

Esta mañana, varios usuarios de la app de mapas de la tecnológica Alphabet, Google Maps, señalaron que el servicio estaba caído.De acuerdo con el portal DownDetector, el mayor número de incidencias se reportaron aproximadamente a las 10:02 horas de este viernes 18 de marzo.Según lo reportado por el sitio web, 52 por ciento de los usuarios reportaron fallas con la página de internet de la app de mapas, 44 por ciento con la aplicación móvil y 4 por ciento con la carga de datos en general.Al parecer, la falla no sólo ha afectado a México sino también a usuarios de otras latitudes, ya que internautas de diferentes partes de los Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, Costa Rica y España, entre otros países, han notificado fallos al acceder al servicio de Google.La caída de Maps ha afectado a plataformas como Flightradar, que también ha visto interrumpido su servicio. "Estamos al corriente de que Google Maps está experimentando problemas en este momento. El mapa debería volver cuando Google los haya resuelto", señaló la firma en un mensaje en las redes.Por el momento, Google no se ha pronunciado al respecto.Google Maps es un servicio de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. El servicio digital brinda imágenes de mapas desplazables, así como fotos por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View, condiciones de tráfico en tiempo real (Google Traffic) y un calculador de rutas a pie, en coche, bicicleta (beta) y transporte público y un navegador GPS, Google Maps Go.