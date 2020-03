Reportan carencia de material de protección en hospitales de Poza Rica

En fase 2 de la contingencia por el COVID-19 en Poza Rica, sólo el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos ha implementado medidas más restrictivas para dar servicio a derechohabientes sólo en casos de extrema emergencia. Sin embargo, los nosocomios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Regional de Poza Rica, incumplen con las acciones precautorias tanto para pacientes como para personal.



En Poza Rica, hasta el momento sólo hay 4 casos sospechosos de coronavirus, aunque han trascendido rumores sobre casos confirmados en algunos de los hospitales citados.



Al respecto, el secretario general del STPRM de la Sección 30, José Juan Soni Solís, desmintió la información que se manejó en redes sociales afectando la identidad de un trabajador.



Añadió que en esta institución de salud, que atiende a más de 10 mil derechohabientes y familiares, a partir de este día se aplican nuevas medidas precautorias por la contingencia por el COVID-19.



Refirió que se tendrán que restringir algunos servicios y sólo se atenderán casos prioritarios que sean considerados de emergencia.



Por otro lado, personal médico del hospital del ISSSTE señaló se carece de cubrebocas o guantes desechables pese a que hay una mujer internada como caso sospechoso de coronavirus, la cual está aislada en área de pediatría, la cual se acondicionó para atender a posibles afectados por el COVID-19, “aunque no es la adecuada”.



Además, mencionaron que se tienen problemas de limpieza en las áreas médicas, pasillos y baños, ya que hay quejas del personal que no realiza las actividades de higiene, menos ahora ante la contingencia.



De acuerdo con información proporcionad por personal, se están atendiendo casos de pacientes que ingresan con síntomas que se confunden con la influenza, por tanto se ha disparado el número de usuarios que se atienden en esta institución.



En cuanto al Hospital Regional de Poza Rica, la situación es medianamente llevada a cabo ante el cerco sanitario. Trabajadores que omiten su identidad por temor a represalias dijeron que de manera interna hay un desorden en la organización de servicios.



“Hay distribución de gel antibacterial pero muy limitado y no a todo el personal, ya que recibieron indicaciones de ahorro por austeridad y se les pidió que se lavaran las manos y se secaran en batas asignadas para ellos, ya que las toallas no estaban disponibles al cien por ciento”, expusieron.



Hace diez días ingresó un paciente que fue mordido por un murciélago, los entrevistados mencionaron que la persona tuvo retraso del personal de urgencias para que le realizaran las tomas necesarias para detectar si estaba infectado de rabia. Ante el proceso tardío, desde el miércoles 18 de marzo al sábado 21 de marzo, esto sería un factor que pudo evitar la muerte del hombre, el cual tenía 70 años de edad.



Cabe mencionar que previo a la fase uno de esta contingencia sanitaria, el personal del HRPR recibió instrucciones de la directiva de la suspensión de vacaciones, lo cual generó inconformidad especialmente en médicos, ante los riesgos de adquirir el coronavirus. Luego que esto se dio a conocer a través de medios de comunicación, el director Rubén Vázquez terminó cambiando la decisión.



Pese a las indicaciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el personal no tiene conocimiento de algún plan de acciones para el cerco sanitario de coronavirus, por ello hay preocupación de los riesgos por las necesidades que requieren de manera prioritaria.