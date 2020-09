Reportan ciudadanos que Iglesia de Tuzamapan hizo celebraciones masivas el fin de semana

Habitantes de la localidad de Tuzamapan en Coatepec denunciaron que durante este fin de semana se llevaron a cabo primeras comuniones masivas en la iglesia de San Juan Bautista.



Los vecinos lamentaron la situación, debido a que se pusieron en riesgo a menores que recibieron el sacramento de la Eucaristía.



Y es que, de acuerdo a los pobladores, desde que esta parroquia abrió sus puertas no hay un control de la cantidad de gente que ingresa para participar en las misas.



“Ya la abrieron, hacen misas presenciales, he visto que es mucha gente, no poca como manejó el párroco y las medidas sanitarias sí se llevan a cabo, pero ayer las cosas se salieron de control”, señaló un poblador.



Asimismo, alertaron que no solo esta Iglesia Católica está congregando a grandes números de feligreses, sino otro centro religioso ubicado en esta misma localidad está haciendo lo mismo.



“Hay otro centro religioso que no es católico, ayer pasé por ahí y estaba lleno, y no tenían nada de medidas, no se puede uno meter mucho en estos temas porque se mete uno en problemas”, comentaron.