Reportan colonias sin agua desde hace días, en Banderilla

Habitantes del municipio de Banderilla han denunciado la falta de agua potable en algunas colonias del municipio, alertando a la autoridad municipal pues en estos momentos de contingencia sanitaria el líquido es vital para lavarse las manos y hacer las labores del hogar.



Entre las colonias y lugares afectados en donde ciudadanos se quejaron están La Haciendita, así como algunas colonias y calles de la cabecera municipal, donde comentaron que desde hace ocho días no cae agua.



Y es que algunos pobladores indicaron que Banderilla siempre ha sufrido de estiaje, pero en estos momentos de contingencia, es urgente que autoridades realicen acciones para mitigar este problema.



“Acá en Morelos tenemos varios días que no nos cae agua, y es urgente que atiendan el tema porque con que nos lavamos las manos si es lo que hay que hacer a cada rato por la contingencia”, señaló una de las vecinas.



“En la Haciendita llevamos ocho días sin agua y no hay respuesta”, acotó otra de las ciudadanas.



A través de su página oficial el Ayuntamiento ha admitido que la emergencia sanitaria se ha “combinado” con el estiaje, pues destaca que esta temporada siempre registra escasez del vital líquido, por ello exhorta a la población a almacenar toda el agua que sea posible, reutilizarla, vigilar sus instalaciones y reportar fugas.



“Durante esta emergencia sanitaria que se combina con la época de estiaje, trabajamos para estar atentos al abasto, la corrección de fugas y la orientación a la población. Estamos en el punto más crítico de esta temporada de escasez, almacena toda el agua que puedas, reutiliza, vigila tus instalaciones y reporta tus fugas. Quédate en casa, guarda la calma y conserva el agua”, se lee en su comunicado.