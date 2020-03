Reportan compras masivas de víveres en provincias de Canadá

La población ha reaccionado con compras masivas de víveres, ante la posibilidad de que se inicie una cuarentena en algunas provincias de Canadá como medida preventiva para reducir los riesgos de contagio del virus COVID-19.



Las consecuencias de la pandemia en otros países y los acontecimientos suscitados a partir del jueves por la tarde, desde el contagio de la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hasta el cierre oficial de escuelas, universidades y complejos deportivos por dos semanas, desató la incertidumbre en la población que reaccionó con una oleada masiva de compras de pánico en todos los centros de abasto.



Los anaqueles de varios establecimientos lucen ya vacíos en la sección de artículos de primera necesidad, que son adquiridos en demasía por los preocupados ciudadanos.



El papel higiénico, los huevos, la carne los productos lácteos y no perecederos, son los más demandados en los supermercados donde se ha sugerido a los clientes comprar sólo lo necesario, pues se asegura que no habrá desabasto alimentario a pesar de la situación.



El Conseil Canadien Du Commerce De Dètail, (CCCD), ha expresado "No falta nada en los almacenes. Si los anaqueles hoy están vacíos, regrese mañana Y estarán llenos de nuevos".



Sin embargo, algunas personas consideran que la compra masiva de víveres no corresponde al temor de un posible desabasto de comestibles, más bien se realiza para evitar salir de las casas y quedar expuestos al peligro de ser contagiados por el virus COVID-19.



En la provincia de Québec se han contabilizado hasta el momento 21 casos confirmados de coronavirus, y el número podría ir en aumento en los próximos días; esto es lo que realmente preocupa a los ciudadanos, quienes evitan en la medida de lo posible salir a la calle y frecuentar lugares concurridos como los supermercados.



No obstante, de acuerdo con información del diario La Press, Valérie Plante, Alcaldesa de la Villa de Montréal, una de las ciudades con mayor presencia de mexicanos, podría ordenar la cuarentena de Montreal si fuera necesario en el contexto de la propagación de COVID-19, con el asesoramiento de las autoridades sanitarias.