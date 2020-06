Reportan desabasto de 2 vacunas para menores de 1 año en región de Orizaba

Padres de familias, que tienen bebés de menos de un año de nacidos, denunciaron que ni en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba ni en la de Córdoba hay dos vacunas que deben de suministrar a los pequeños. La respuesta que han recibido es que aunque se tuvieran en existencia, tendrían que anotarse en una lista de espera, pues hay alrededor de 500 infantes en esa situación.



Los dos componentes que desde antes del COVID-19, en específico desde enero, están escasos son: Hepatitis B y BCG.



Los paterfamilias, quienes se dijeron afligidos y preocupados porque no saben qué consecuencias podrían tener sus hijos ante la falta de aplicación de su esquema de vacunación, expresaron que todos los días va en aumento el número de infantes que requieren las vacunas.



"Hace una semana que fuimos a preguntar nos dijeron que no la hay desde inicios de año pero que si la hubiera tendríamos que entrar a una lista de espera. Pero que ya había antes que nosotros un aproximado de 500 niños a los que se les tiene que aplicar aquí en Córdoba".



Pero también en la zona de Orizaba hay papás que están sufriendo la misma incertidumbre, pues han acudido a la Jurisdicción Sanitaria y el mensaje es el mismo, incluso que ahorita el tema es COVID-19 y en eso está centrada la atención.



Los quejosos, tanto de Orizaba como de Córdoba, criticaron que no les dan un explicación sobre cuáles serían las consecuencias de no recibir sus hijos el biológico pero tampoco les indican alguna fecha concreta para que acudan con sus bebés para la aplicación.



"Una de las vacunas es para la hepatitis B y la otra tenemos entendido que es para la tuberculosis. Nos preocupa porque parece que vamos en un amplio retroceso en materia de salud en el país. México siempre se había catalogado por su esquema de vacunación y ahora sucede esto, no lo puedo creer".